"Sto lavorando perché la Sardegna sia eccezionale per i sardi nei trasporti, non solo a luglio ed agosto, ma anche a novembre. So che fare una linea ferroviaria nel nuorese produce meno business, ma siccome il servizio pubblico non nasce per questo, conto l'anno prossimo di essere qui con infrastrutture in più, non solo per i turisti, ma soprattutto per i sardi per dodici mesi l'anno". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine della presentazione nello Yacht Club di Porto Rotondo dell'operazione nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026.

"È un tema sul quale stiamo lavorando con Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana con delle diverse progettualità, delle quantificazioni di costi, di tempi e di tracciati - ha aggiunto - Da Ministro ho dato l'indicazione di superare qualche decennio di fermo di investimenti in Sardegna perché Nuoro è l'unico capoluogo in tutta Italia che non è collegato alla Rete Ferroviaria Italiana e ho chiesto ai tecnici di valutare diversi tracciati ipotizzabili e di quantificarmi i costi. Lascio poi che gli ingegneri facciano il loro lavoro. Conto che a breve ci sia una soluzione condivisa con i territori, perché ogni nuova tratta ferroviaria come ogni nuova strada va ad impattare sulle località. Nell'accordo di programma con Ferrovie dello Stato troveremo il modo negli anni di avere anche le coperture economiche. È un impegno che mi sono preso già qualche anno fa".