Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, nelle campagne del Comune di Olbia, in località F.SO Frate Ghelardi, richiedendo un massiccio intervento delle squadre antincendio regionali.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, con il supporto aereo di un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela e di un Canadair partito dall’aeroporto di Olbia.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Olbia, che ha diretto gli interventi via terra e via aria per contenere il fronte del fuoco ed evitare ulteriori propagazioni.

Al momento non si segnalano informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o evacuazioni, mentre le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.