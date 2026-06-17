Sono terminate con un lieto fine le ricerche di un uomo di circa sessant’anni che nel pomeriggio di oggi si era allontanato dalla propria abitazione in località Pischinazza, nel territorio comunale di Trinità d’Agultu.

Dell’uomo, che avrebbe problemi di natura psico-fisica, non si avevano più notizie dalle 14, facendo scattare l’allarme e l’attivazione delle ricerche.

Intorno alle 19 è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Tempio, che ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca in collaborazione con i Carabinieri, il Corpo Forestale, la Protezione civile e numerosi volontari.

Le attività si sono concentrate nell’area circostante la località di Pischinazza, con il coinvolgimento di tutte le forze impegnate nelle operazioni.

Intorno alle 20 è arrivata la buona notizia: l’uomo è stato individuato dai Vigili del fuoco ed è stato ritrovato in buone condizioni.

Dopo il recupero, il sessantenne è stato affidato al personale del 118, intervenuto per prestare le cure e gli accertamenti del caso.