“Abbiamo istituito il Tavolo Permanente G2 - Nuove Generazioni, uno spazio stabile di partecipazione dedicato alle ragazze e ai ragazzi di seconda generazione nati o cresciuti in Sardegna da genitori stranieri. Vogliamo che chi vive questa terra, studia nelle nostre scuole, lavora nei nostri territori e partecipa alla vita delle nostre comunità possa avere voce nelle scelte che riguardano il futuro dell'Isola. Mentre intorno a noi c'è chi parla di remigrazione e usa origine, identità e cittadinanza come terreno di propaganda, noi scegliamo di costruire inclusione e partecipazione”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sui social.

“Il Tavolo nasce dentro la Consulta regionale per l'Immigrazione e permetterà ai giovani tra i 18 e i 35 anni di portare proposte su istruzione, lavoro, inclusione, cittadinanza attiva e innovazione interculturale. Questa è una Sardegna che ascolta, include e dà spazio a chi vuole costruire insieme il destino della propria terra”, ha spiegato.