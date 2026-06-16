Ormai ci siamo. La macchina del Ministero dell'Istruzione è pronta a mettersi in moto per l'avvio dell’esame di Maturità. Sono oltre 12mila gli studenti sardi pronti ad affrontarlo. Con l'Isola che conferma un primato: è la regione italiana che percentualmente ha il minor numero di ammessi.

In Sardegna il via libera alle prove è stato dato al 93% degli alunni, mentre la media nazionale è del 96,8%. Solo la Liguria si avvicina ai dati dell'isola con il 5,5% di non ammessi.

Nella provincia di Cagliari i candidati sono 5.652. Sassari è a quota 3928. Più giù Nuoro con 1575 studenti e Oristano con 1150.

L'esame di maturità inizierà giovedì 18 giugno con la prima prova, quella di Italiano. Venerdì 19, seguirà la seconda prova. Poi la estrazione della lettera che deciderà i turni per gli orali.

Confermato il calo degli studenti che sosterranno le prove: -0,6%, giovedì saranno 12.305, lo scorso anno i candidati nell'isola erano 12378. In campo anche un esercito di docenti con 399 commissioni d'esame.