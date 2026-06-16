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Grave incidente stradale nella giornata di oggi, martedì 16 giugno 2026, lungo la Strada Provinciale 12 vicino a Cagliari dove due autovetture, un Fiat Fiorino cassonato e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.
L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che, a seguito della collisione, i due occupanti della Panda sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno utilizzato attrezzature specifiche per l’estrazione delle persone dalle lamiere, affidando successivamente i feriti alle cure del personale sanitario del 118. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’incidente.
Sul luogo dell’evento sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a gestire la viabilità.