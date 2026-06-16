Si sarebbe dovuta sposare nelle prossime settimane, ma un terribile incidente stradale le ha strappato la vita, proprio mentre festeggiava il suo addio al nubilato.

La tragedia è avvenuta sull'isola di Mykonos, una delle più note isole della Grecia, dove Sara Ceccantini, 37enne originaria di Arezzo, è morta in un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno.

Le circostanze dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine e le informazioni provenienti dalla Grecia sono limitate. La notizia della tragedia ha causato profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti della donna, che avrebbe dovuto trascorrere giorni felici e spensierati, prima di coronare il suo sogno d'amore.