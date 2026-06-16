Un incendio è divampato oggi, martedì 16 giugno 2026, nelle campagne di Nuraminis, in località Pauli Mannu, dove le squadre antincendio hanno lavorato intensamente per contenere le fiamme.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle operazioni di spegnimento dall’alto per supportare le squadre di terra.

A coordinare le attività è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Dolianova, che sta ha provveduto a gestire gli interventi e le risorse sul campo.

Le operazioni sono state condotte dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnato nel contenimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area interessata.