È stato ufficialmente avviato oggi, giovedì 2 aprile, il nuovo volo diretto tra Eindhoven e Olbia, gestito da Transavia. Il volo inaugurale, operato con un Boeing 737-800 e con 159 passeggeri a bordo, ha toccato terra all'aeroporto di Olbia alle 9:20. Il personale dell'Ufficio Sviluppo Rotte di Geasar è stato presente per accogliere i passeggeri con entusiasmo, offrendo loro una calorosa accoglienza e una varietà di dolci tradizionali sardi.

Transavia, la compagnia aerea low-cost facente parte del gruppo Air France-KLM, si conferma come un partner chiave nello sviluppo del traffico internazionale presso l'aeroporto e nella promozione dei viaggi anche durante la bassa stagione. Nel corso del 2026, Transavia ha aumentato del 56% la propria capacità sui collegamenti con Olbia, dimostrando così il suo forte impegno nel mercato del Nord Sardegna. Inoltre, la compagnia ha anticipato al mese di febbraio l'avvio del servizio storico con Amsterdam.

Il collegamento diretto tra Olbia ed Eindhoven sarà operativo fino al prossimo 24 ottobre, con tre voli settimanali e oltre 36.000 posti disponibili, contribuendo significativamente al rinforzo dei flussi turistici tra i Paesi Bassi e la Sardegna. Eindhoven, una destinazione in continua crescita e dinamica, rappresenta un mercato strategico con una base di potenziali viaggiatori attiva anche nei mesi meno affollati.