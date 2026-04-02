Durante la mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, un incendio è divampato presso l'impianto Ccr, Continuous Catalytic Reforming, della Saras a Sarroch attorno alle ore 8:30.

"L'evento, circoscritto alla sola unità - ha spiegato una nota della Saras-Sardus - è stato prontamente gestito dal personale operativo Sarlux. Per coordinamento informativo, è stato contattato il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha potuto fornire così riscontro alle segnalazioni pervenute alla loro centrale".

L'incendio, fortunatamente, non ha provocato particolari problemi all'ambiente o feriti.