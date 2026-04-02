L'aeroporto di Cagliari si prepara ad accogliere un intenso traffico di passeggeri tra oggi, giovedì 2 aprile, e il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, con stime che indicano la presenza di ottantamila viaggiatori tra arrivi e partenze.

Questo dato si inserisce in un contesto positivo per l'aeroporto, che ha registrato una crescita del 3,4% nel numero di passeggeri tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, i passeggeri internazionali hanno mostrato un aumento significativo del 11,4%, mentre quelli nazionali hanno superato quota 690.000.

Con l'apertura della stagione estiva il 29 marzo, l'aeroporto di Cagliari si prepara a una Summer 2026 all'insegna della crescita, con numeri in aumento e un network di collegamenti sempre più ampio e internazionale.

La programmazione estiva prevede infatti 109 collegamenti verso 26 Paesi, con 68 rotte internazionali e 41 nazionali. Inoltre, sono previsti 12 nuovi collegamenti di linea, con 31 compagnie aeree attive sull'aeroporto e oltre 5 milioni di posti in vendita, registrando un aumento dell'11% rispetto al 2025.

Tra le nuove rotte di linea spiccano destinazioni come Bordeaux e Nizza di easyJet, Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa di Aeroitalia, Forlì di Ryanair, Salisburgo di Eurowings, e Tel Aviv di El Al in partnership con Sun d'Or.