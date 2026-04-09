Un bambino di 11 anni è stato investito da un trattore mentre pedalava in bicicletta, ed è ora ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni di salute, come riporta Fanpage, sono attualmente critiche ma stabili, con una prognosi riservata.

Il terribile incidente è avvenuto mercoledì 8 aprile a Ururi, in provincia di Campobasso: il giovanissimo paziente è stato trasportato con un volo sanitario dell'Aeronautica Militare fino a Napoli.

Come riporta il quotidiano online, il bimbo ha riportato un politrauma, compresa una frattura del bacino e contusioni polmonari, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.