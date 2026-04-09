I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, per spegnere un incendio che è divampato in un appartamento al piano terra di via lungomare Arenzano a Calasetta.

La squadra del distaccamento di Carbonia è arrivata sul posto con il supporto della squadra di Iglesias e di un'autobotte inviata dalla centrale operativa del Comando di Cagliari.

L'incendio, che ha coinvolto gli arredi e parte degli ambienti dell'appartamento, è stato rapidamente spento, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Dopo aver messo in sicurezza la struttura, i Vigili del fuoco hanno avviato le verifiche per accertare la sicurezza dell'edificio e le cause dell'incendio. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'incidente.