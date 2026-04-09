Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Nuoro hanno tratto in arresto un 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di tentato omicidio.

L’intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 da parte di cittadini allarmati dalla presenza, nella centrale Piazza Italia, di un uomo in evidente stato di agitazione che, armato di una roncola a doppio taglio, avrebbe aggredito un passante.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe colpito un concittadino di 76 anni, tentando più volte di ferirlo alla testa. La vittima, nel tentativo di proteggersi, ha riportato una profonda lesione a una mano.

Dopo l’aggressione, il 55enne si è dato alla fuga, ma l’immediata attivazione del dispositivo di ricerca da parte dei Carabinieri ha consentito di rintracciarlo nei pressi della propria abitazione. L’uomo è stato bloccato e l’arma, ancora in suo possesso, è stata sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Badu ’e Carros, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.