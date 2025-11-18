Momenti di grande tensione ieri pomeriggio a Ostia, dove una donna di 60 anni, di origine egiziana, si è cosparsa di alcool minacciando di darsi fuoco in mezzo alla strada. La donna, da tempo contraria alla relazione tra suo figlio e la fidanzata, è stata arrestata con l’accusa di stalking.

Secondo le testimonianze raccolte, la 60enne avrebbe rivolto più volte minacce alla giovane, tanto che il padre della ragazza, dopo l’episodio di lunedì 17 novembre, si è presentato negli uffici di Polizia per sporgere denuncia.

L’estremo gesto è avvenuto alle 14:45 all’incrocio tra via Costanzo Casana e via Arduino Forgiarini: solo il tempestivo intervento di un passante, che è riuscito a sottrarle l’accendino, ha evitato conseguenze ben più gravi.

Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale G. B. Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverata.