In merito alla scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa dalla sera dell'11 settembre scorso a Palau, l'atteso accertamento tecnico irripetibile da parte dei carabinieri del Ris di Cagliari si è svolto questa mattina alle 10:30 presso un casolare situato nelle campagne di Palau, di proprietà di un imprenditore di 41 anni originario di Arzachena, che proviene da una famiglia nota per la produzione di vino di alta qualità.

L'uomo è attualmente sotto indagine per la scomparsa della donna, la cui presenza è stata registrata in un locale di Palau in compagnia dell'imprenditore e di un giovane, attualmente anch'egli indagato.

In queste ore cruciali, l'inchiesta condotta dal pm di Tempio Pausania Noemi Mancini si sta concentrando sulla sera tra l'11 e il 12 settembre, quando Cinzia è stata vista per l'ultima volta. Gli inquirenti hanno sequestrato alcuni telefoni cellulari e un'arma da fuoco per ulteriori analisi nell'ambito delle indagini.

A seguito dell'allarme lanciato dai familiari di Cinzia, che hanno denunciato la sua scomparsa, sono state avviate ricerche che hanno coinvolto squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile e carabinieri fin dalle prime ore del 12 settembre. La sorella di Cinzia ha diffuso appelli sui social network sin dalle prime fasi delle ricerche.