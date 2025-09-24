È accusato di varie violazioni sulla sicurezza sul lavoro, come la mancata visita medica ai dipendenti, la mancanza di formazione sulla salute e sicurezza, l'installazione non autorizzata di impianti audiovisivi e la mancanza del documento di valutazione dei rischi in sede, un imprenditore nel settore della ristorazione con sede a Pula.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, insieme ai militari della Stazione di Pula e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dopo un'ispezione, hanno denunciato il 57enne, applicando multe per un totale di 3.662,08 euro e sanzioni amministrative per 2.847,67 euro.

L'Arma dei Carabinieri, tramite i suoi reparti specializzati, continua a impegnarsi per far rispettare la normativa sulla tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro, garantendo la legalità e la salute di tutti.