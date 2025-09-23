Da undici giorni non si hanno notizie di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau, in Gallura. Ora sulla vicenda spunta un indagato.

La giovane aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale della zona, prima che le sue tracce si perdessero. La Procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e chiarire le circostanze della scomparsa.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari la mattina del 12 settembre, dando avvio a un’imponente macchina delle ricerche. La sorella ha poi diffuso diversi appelli sui social.

Volontari della protezione civile, Carabinieri, vigili del fuoco di Arzachena e l’Unità di Comando Avanzato di Sassari hanno battuto le campagne di Palau e l’area di Capo Ferro a Porto Cervo, con unità cinofile e droni.

Le operazioni sono momentaneamente sospese a causa del maltempo, ma riprenderanno appena le condizioni lo consentiranno.