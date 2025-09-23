Sono due le persone indagate in merito scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce a Palau, in Gallura, dallo scorso 11 settembre. Entrambi sono stati interrogati dai carabinieri dopo che la Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Attualmente si suppone che entrambi abbiano trascorso del tempo con la donna prima della sua scomparsa.

Nonostante gli sforzi, il corpo non è ancora stato rinvenuto e le ricerche continuano incessantemente da parte di Volontari della protezione civile, Carabinieri, vigili del fuoco di Arzachena e l’Unità di Comando Avanzato di Sassari hanno battuto le campagne di Palau e l’area di Capo Ferro a Porto Cervo, con unità cinofile e droni.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale della zona, prima che le sue tracce si perdessero. A lanciare l’allarme erano stati i familiari la mattina del 12 settembre, dando avvio a un’imponente macchina delle ricerche. La sorella ha poi diffuso diversi appelli sui social.