La lotta contro le truffe agli anziani prosegue, con i Carabinieri della Stazione di Bolotana che, sotto il coordinamento del Comando Compagnia di Ottana, hanno individuato e denunciato alla magistratura due persone del posto.

Questi due uomini avrebbero approfittato della distrazione di un anziano che aveva dimenticato la sua carta di credito dopo aver fatto rifornimento in un distributore automatico, rubandola per poi effettuare acquisti non autorizzati per circa 100 euro presso un negozio di Bolotana.

Grazie all'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, i due presunti truffatori sono stati identificati. L'intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno bloccato l'utilizzo del bancomat in tempo reale tramite l'istituto di credito, ha impedito ulteriori prelievi indebiti ai danni dell'anziano. L'anziano truffato si è accorto delle transazioni sospette e della mancanza della sua carta, rendendosi conto di essere vittima di una truffa, e ha prontamente contattato i Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini, identificando i due e segnalando il caso alla Procura della Repubblica di Oristano per ulteriori investigazioni.

Attualmente, il procedimento penale contro i due indagati è ancora in fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà valutata durante il processo successivo, lasciando spazio a ulteriori sviluppi investigativi e prove a loro favore.