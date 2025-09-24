Operazione della polizia nei confronti del clan Scalisi, potente organizzazione criminale con radici ad Adrano, nel Catanese. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di 14 indagati, accusati di vari reati tra cui associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, detenzione illegale di armi e altri crimini legati alla criminalità organizzata.

L'intervento è stato eseguito dalla squadra mobile di Catania in collaborazione con il commissariato di Adrano, sotto la guida dello Sco e con il supporto delle forze dell'ordine di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e Caltagirone. Questi provvedimenti si uniscono ai fermi già effettuati dalla Procura di Catania nei confronti di 10 membri dello stesso clan.

Le indagini coinvolgono complessivamente oltre trenta persone.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO