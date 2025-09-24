PHOTO
Un 24enne disoccupato e residente a Monserrato è stato arrestato per evasione nella serata di ieri, martedì 23 settembre, dai Carabinieri della locale stazione.
Il giovane è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione mentre si trovava agli arresti domiciliari, violando così le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Dopo le procedure standard, il 24enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.
Questo evento sottolinea l'impegno costante dei Carabinieri nel monitorare il territorio e far rispettare le misure restrittive decise dall'Autorità Giudiziaria per tutelare la sicurezza della comunità.