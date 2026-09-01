Nuovo intervento dei Vigili del fuoco durante le prime ore della mattina di oggi, martedì 1° settembre 2026, nelle campagne di Arzana, dove il fuoco è tornato a interessare la vegetazione in un’area già duramente colpita dal vasto incendio dello scorso 28 agosto.

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto attorno alle ore 6:15 in località “Fontana Ona”: la squadra ha operato per contenere l’evoluzione dell’incendio, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica del sito, così da mettere in sicurezza l’area ed evitare una possibile ripresa del fuoco.

Il nuovo episodio si verifica a pochi giorni dal devastante incendio che il 28 agosto ha interessato le campagne tra Arzana ed Elini, arrivando a minacciare anche i centri abitati. Secondo la più recente stima riportata da Sardegna Live, le fiamme hanno percorso una superficie compresa tra 250 e 300 ettari, un dato ancora provvisorio.

L’intervento di questa mattina ha consentito di circoscrivere il nuovo focolaio e completare le operazioni di bonifica.