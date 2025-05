È stato colto in flagrante dai Carabinieri della Stazione di Sestu mente cercava di sfondare il portone dell'abitazione della ex fidanzata. Così Nelle prime ore di questa mattina, i militari hanno arrestato un trentunenne di nazionalità britannica, in pensione e già noto alle forze dell'ordine.

Intorno alle 5 della mattina di oggi, domenica 18 maggio, una chiamata al numero d'emergenza 112 ha segnalato che l'uomo, in preda all'agitazione, picchiava ripetutamente la porta di un appartamento nel centro città, dove si trovavano la donna e sua madre. La pattuglia è intervenuta prontamente: oltre alle minacce e gli insulti rivolti alle due donne, l'uomo ha cercato di aggredire i Carabinieri con calci e pugni, ma è stato rapidamente fermato.

Dalle indagini è emerso che la donna aveva interrotto la relazione con l'aggressore da alcune settimane e che questi aveva già manifestato comportamenti persecutori. L'uomo è stato quindi denunciato dalla vittima e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e tentata violazione di domicilio.

Dopo le formalità di legge, è stato trasferito nel carcere di Uta, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria sul suo destino.