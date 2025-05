È morto all'età di 76 anni Nicola Grauso, originario di Cagliari ed ex proprietario de L'Unione Sarda fino al 1999, quando gestione del giornale passò poi all'attuale editore Sergio Zuncheddu.

Pioniere nel campo dell'informazione, fu in grado di anticipare le trasformazioni del futuro imminente. Nel 1975 fondò Radiolina Fm 98 Mhz, la prima emittente radiofonica privata in Sardegna e una delle prime in Italia, poi diede vita a Videolina, la prima rete televisiva via etere dell'isola.

Il 17 maggio 1985 cominciò l'avventura a L'Unione Sarda. Nove anni dopo, nel 1994, in un'epoca in cui il web era ancora un mondo sconosciuto e misterioso, Grauso fondò Unionesarda.it, primo giornale online in Europa.

Nel febbraio del 2024, ricevette la terribile diagnosi di carcinoma a piccole cellule, considerato non operabile.