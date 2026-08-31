È stato spento dopo diverse ore di lavoro l’incendio che questa mattina ha interessato la zona di Li Petrinieddi, tra la lottizzazione Suaredda e la spiaggia di La Cinta, a San Teodoro.

Il rogo, classificato come incendio di interfaccia per la vicinanza tra vegetazione, aree rurali e insediamenti, ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco, insieme a Forestas, Corpo Forestale regionale e barracelli.

Decisivo anche il supporto della flotta aerea: sono intervenuti due Canadair, arrivati da Olbia, e un elicottero Super Puma, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

La situazione ha richiesto anche l'adozione di misure precauzionali: un’azienda agricola è stata evacuata, mentre il fuoco ha raggiunto alcune strutture agricole della zona e lambito diverse auto.

L’incendio è ora sotto controllo e le operazioni si sono concluse. Restano da quantificare i danni provocati dalle fiamme.