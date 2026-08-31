Un caso che ha fatto discutere per settimane. Il braccio di ferro fra Cagliari e Sebastiano Esposito si è concluso con la cessione del giocatore al Sassuolo dopo una sola stagione in rossoblù.

Fra i protagonisti di questa telenovela anche l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, che aveva speso parole al veleno per la società sarda alimentando le tensioni fra le parti. E proprio al suo procuratore, nelle scorse ore Esposito ha dedicato un pensiero sui social.

"Grazie - scrive -. Perché da quando mi hai preso in procura hai dato una svolta alla mia carriera. Grazie. Perché quando c'è stato da darmi un consiglio per il mio futuro mi hai sempre indicato la strada giusta".

Poi il riferimento alla vicenda: "Grazie. Perché, soprattutto questa estate, quando ti hanno tirato merda addosso hai sempre tenuto duro e mi hai sempre difeso. Grazie. Perché sei un grande procuratore ma soprattutto perché sei una persona speciale. Grazie Mario, uomo vero in questo mondo".