Una vasta coltivazione di marijuana, quasi duemila piante e decine di chili di infiorescenze già essiccate. È quanto hanno scoperto e riferito dai Carabinieri nelle campagne di San Vito che, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza un 65enne disoccupato, originario della provincia di Nuoro e già noto alle forze di polizia, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di San Vito insieme ai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga.

L’indagine avrebbe preso le mosse da alcune voci circolate in paese nei giorni scorsi, raccolte e approfondite con discrezione dai militari. Le informazioni acquisite hanno portato gli investigatori a concentrare l’attenzione sulle campagne in località Basoru.

Durante l’ispezione di un terreno agricolo concesso in comodato d’uso gratuito al 65enne, i Carabinieri hanno scoperto, sempre come da loro riferito, una coltivazione composta da 1.875 piantine di marijuana, con un’altezza variabile tra i 40 centimetri e un metro e 30, per un peso complessivo lordo di circa 400 chilogrammi.

I controlli sono stati quindi estesi alle aree adiacenti. All’interno di un fienile i militari hanno rinvenuto otto buste in cellophane sigillate contenenti infiorescenze essiccate della stessa sostanza, per un ulteriore peso lordo di circa 46 chilogrammi.

Sequestrato anche diverso materiale utilizzato per la cura e la lavorazione dello stupefacente: concimi, forbici da potatura, pompe irroratrici a spalla, un trapano a batteria e bilance per la pesatura.

L’intero quantitativo di marijuana e tutta l’attrezzatura rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro, in attesa degli ulteriori accertamenti che saranno effettuati dai Carabinieri del RIS.

Al termine delle formalità di rito, il 65enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività di controllo condotta dall’Arma dei Carabinieri nelle aree rurali e isolate del Sarrabus, finalizzata al contrasto della produzione e dello smercio di sostanze stupefacenti e alla tutela della legalità e della sicurezza del territorio.