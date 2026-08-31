La Pastorale del Turismo si avvia verso il suo finale. Dopo oltre un mese di incontri, spettacoli, musica e testimonianze, oggi, lunedì 31 agosto, è in programma l’ultimo appuntamento a La Caletta di Siniscola, nell’Area Fraterna. Poi la manifestazione tornerà a Tortolì, dove il 9 settembre calerà il sipario sulla dodicesima edizione con Elio e i Tenores di Neoneli.

Iniziata il 28 luglio, la dodicesima edizione della manifestazione promossa dalle Diocesi di Nuoro e Lanusei ha costruito un lungo percorso tra Tortolì e La Caletta: ventitré appuntamenti in calendario, oltre 80 protagonisti tra artisti, attori, musicisti, giornalisti e ospiti, sei videoproiezioni, cinque spettacoli e concerti e cinque incontri d’autore.

Un cartellone che ha visto alternarsi ospiti di primo piano come Rita Pavone, Anna Foglietta, Riccardo Milani, Caterina Murino, Omar Pedrini, Mario Lavezzi, Amanda Sandrelli, Chiara Caselli, Filippo Graziani, Alberto Bertoli, Francesco Demuro, Benito Urgu e Maria Giovanna Cherchi, insieme a numerosi rappresentanti del mondo della cultura, della scienza e dell’informazione.

IL PROGRAMMA DI OGGI 31 AGOSTO

Il programma di oggi prenderà il via alle 21 con l’accoglienza affidata alla comunità dei Santi Paolo e Francesco di Nuoro.

Alle 21:30 tornerà “Camineras”: Giada Di Fonzo presenterà il cortometraggio “Sogno a Lollove”.

A seguire sarà il momento di “Uscimmo a riveder le stelle – Come educare i desideri”, una conversazione tra Franco Nembrini e Pier Luigi Bartolomei, accompagnata dagli intermezzi musicali di Chiara Effe.

Quella di oggi sarà l’ultima serata del lungo percorso della Pastorale a La Caletta, mentre la dodicesima edizione si prepara a vivere gli appuntamenti conclusivi prima del 9 settembre.

Franco Nembrini, nato a Trescore Balneario nel 1955, è insegnante, saggista e pedagogista, appassionato di Dante e autore di numerose pubblicazioni dedicate ai temi educativi.

Pierluigi Bartolomei, nato a Roma nel 1961, è stato direttore della Scuola di Formazione ELIS e ha affrontato, come sceneggiatore e attore, temi legati all’educazione e al linguaggio. È inoltre presidente del Comitato del Made in Italy presso il MIMIT. Insieme porteranno a La Caletta una riflessione su come educare i desideri, tema al centro dell’incontro di questa sera.