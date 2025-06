Ha rubato un’auto in pieno centro a Olbia ma, invece di darsi alla fuga, è rimasto nei paraggi del veicolo appena sottratto. Una mossa che ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di rintracciarlo e arrestarlo nel giro di pochissimo tempo.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 giugno 2025. Tutto è iniziato con la richiesta d’aiuto di una giovane donna, che ha denunciato il furto della propria auto, lasciata parcheggiata in una via del centro storico cittadino. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, riuscendo a ricostruire in breve la dinamica del furto.

Le ricerche si sono concentrate subito nei dintorni, e proprio lì, a pochi passi dalla scena del crimine, è stato individuato un 24enne di origini marocchine, ancora nei pressi del veicolo rubato. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo, come riferito dai militari, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato.

Nonostante l’arresto fosse ormai inevitabile, il giovane avrebbe provato a opporsi con violenza, tentando di colpire uno dei militari al volto e lanciando pesanti minacce e insulti contro gli agenti. Condotto presso il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

L’episodio, fortunatamente, si è concluso senza gravi conseguenze per le forze dell’ordine, che ancora una volta hanno dimostrato prontezza e determinazione nel garantire la sicurezza della comunità.