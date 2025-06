Una reunion fra leggende in un campo da calcio: lo scorso 8 giugno allo stadio Tardini di Parma si è svolta una partita che ha visto protagoniste le vecchie glorie della Serie A. Si tratta del primo raduno estivo targato Operazione Nostalgia, pagina che negli anni ha acquisito una solida fanbase sui social.

E così i volti più amati del calcio italiano a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila si sono incontrati per sfidarsi in un campo da calcio. Totti, Zanetti, Zola, Adriano, Veron, Panucci, Aldair e tanti altri. Un momento di svago, spettacolo e, appunto, nostalgia: gli spalti gremiti e la gioia di rivedere i grandi campioni in azione, nonostante lo smalto non sia più quello dei bei tempi.

Fra i fuoriclasse sul rettangolo da gioco, alcuni particolarmente ispirati: Francesco Totti su tutti. Il "pupone" protagonista con un gol da centrocampo, con la sfera infilatasi sotto la traversa fra l'incredulità generale. Ma anche Gianfranco Zola: il fantasista di Oliena ha siglato una delle reti più belle del pomeriggio calcistico a Parma. Doppio passo e poi il sinistro a giro infilatosi sotto il sette, che ha strappato gli applausi di compagni e pubblico.

La classe non ha età: proprio così, nel caso di Zola e colleghi, che anche a distanza di anni divertono e si divertono, intrattenendo gli appassionati anche con un semplice gesto tecnico, e rievocando momenti di un passato brillante, che ha segnato pagine indelebili per il calcio italiano.

Tutti i gol Della partita: