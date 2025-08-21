PHOTO
Incidente stradale, intorno all'una della scorsa notte, in via Fermi ad Alghero dove, per cause ancora da accertare, un'auto si trovava inclinata su un lato con una persona all'interno che non poteva uscire.
Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Alghero che, dopo aver messo in sicurezza sia l'auto che la persona a bordo, hanno proceduto con l'estrazione dell'infortunato aprendo il portellone posteriore utilizzando attrezzi appositi.
Una volta estratta dall'auto, la persona è stata affidata al personale del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure necessarie.
Presenti sul luogo dell'incidente il personale del 118 e i Carabinieri di Alghero.