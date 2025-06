L'indagine delle Forze dell'Ordine è partita da un pacco contenente hashish, che è stato intercettato nella filiale delle Poste Italiane di Arzachena.

Grazie alla segnalazione dei dipendenti, i Carabinieri di Arzachena e Ceccano, in provincia di Frosinone, hanno arrestato un 30enne italiano per detenzione di stupefacenti. Le perquisizioni presso mittente e destinatario hanno portato al sequestro di hashish, marijuana, materiale per il confezionamento e denaro ritenuto provento dello spaccio.

Il legame tra il mittente e il destinatario del pacco è stato confermato dal ritrovamento degli stessi panetti di hashish nelle rispettive abitazioni. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Frosinone in attesa di giudizio.