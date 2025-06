Alle 9:45 di oggi, giovedì 5 giugno, anche a Sassari, così come in tutte le province d’Italia, si è svolta la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Quest'anno, il Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, Comandante Provinciale, ha scelto un quartiere centrale della città per la cerimonia, dimostrando così il legame profondo dell’Arma con tutti i cittadini. La data significativa del 5 giugno commemora il conferimento nel 1920 della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Bandiera dell'Arma per il contributo dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

Alla cerimonia militare hanno partecipato Autorità religiose, civili e militari della Provincia di Sassari, insieme a numerosi cittadini. Un reparto di formazione, composto da militari rappresentativi dei vari reparti territoriali e speciali presenti in provincia, si è schierato durante l'evento. I Labari delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma, insieme ai Gonfaloni della Provincia di Sassari, del Comune Capoluogo e di numerose Amministrazioni Comunali del Nord Sardegna, erano presenti. Durante la manifestazione, sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Successivamente, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha salutato la Cittadinanza e le Autorità presenti, premiando diversi Carabinieri che si sono distinti in attività di servizio con encomi semplici. Il Coro di Usini ha arricchito l'evento esibendosi con l’Inno alla Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Durante l'ultimo anno (05.06.2024 – 04.06.2025), i Carabinieri della Provincia di Sassari hanno gestito oltre il 75% dei reati denunciati. Sono stati controllati 88.493 veicoli e identificate 127.084 persone, segnalando 193 giovani per uso di sostanze stupefacenti. Sono stati effettuati controlli costanti sulla circolazione stradale per prevenire reati legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. È emerso un alto numero di violazioni al codice della strada, con 326 patenti sospese, 404 carte di circolazione ritirate e 6334 punti decurtati.

L'attività di repressione ha portato all'arresto di 334 persone in flagranza di reato e alla deferimento in stato di libertà di 3218 persone per vari reati. Sono state arrestate 52 persone per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro e la distruzione di piante di "cannabis indica", cocaina e marijuana. Inoltre, sono avvenuti arresti per reati gravi come strage, tentato omicidio e rapina. È stata posta particolare attenzione alla protezione delle persone vulnerabili, con una campagna di prevenzione delle truffe agli anziani e un'azione mirata contro maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.