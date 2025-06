Ieri, mercoledì 4 giugno, si è tenuto un incontro presso la Direzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale con il Procuratore capo della Repubblica di Cagliari e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia della Sardegna, Rodolfo Maria Sabelli, insieme alla Sostituto Procuratrice Dottoressa Rossella Spano. Il Comandante Ing. Gianluca Cocco, i direttori dei 10 Servizi, i responsabili dei Settori e dei Nuclei addetti alla vigilanza del Corpo forestale hanno partecipato all'incontro.

Durante la discussione, che è stata molto costruttiva, si è parlato delle attività di polizia giudiziaria svolte dal Corpo Forestale, in particolare sulle indagini sugli incendi boschivi, agli abusi edilizi e paesaggistici legati alla realizzazione degli impianti di energie rinnovabili e ai reati contro la pubblica amministrazione. Si è tenuto conto delle recenti modifiche normative, come la riforma del procedimento penale, conosciuta come riforma Cartabia, e l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Durante i due anni e mezzo trascorsi alla procura di Cagliari, il Dottor Sabelli ha elogiato la collaborazione con il CFVA, riconoscendo la sua presenza diffusa sul territorio e il lavoro svolto nelle indagini sui reati ambientali. La particolarità della Regione Sardegna, con il suo status speciale e il Corpo forestale con funzioni di polizia regionale, è stata presa in considerazione durante la discussione.