L'estate a Cagliari si caratterizzerà per la partecipazione, la cultura e la vivacità artistica. "Carmine 2025" è il nome della manifestazione comunitaria organizzata dal Comune, che, dal 9 giugno fino alla fine di agosto, animerà piazza Del Carmine trasformandola in un palcoscenico all'aperto.

“Ringrazio le associazioni, gli artisti, gli operatori culturali e sportivi che hanno dato disponibilità ad animare piazza Del Carmine con eventi gratuiti. Sono iniziative, oltre ai progetti di riqualificazione pubblica e privata, che ci auguriamo ridiano serenità al luogo. Sulle problematiche inerenti la sicurezza, ho avuto proprio l'altro giorno un confronto con le autorità che si occupano dell’ordine pubblico ed è stato concordato il potenziamento dei presidi e un maggiore controllo del territorio”, ha spiegato il sindaco Massimo Zedda.

L’evento è stato illustrato questa mattina di giovedì 5 giugno 2025 a Palazzo Bacaredda. Con il Sindaco, all'incontro con i giornalisti ospitato nella Sala del Retablo anche l'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra, e l’assessora alla Cultura, spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe, che ha parlato di “valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del centro storico cittadino”, capace di offrire alle cittadine, ai cittadini, ai visitatori e ai turisti un “programma denso e articolato”.

“Carmine 2025” come uno spazio culturale diffuso. Uno spazio dove “chiunque possa proporre, esprimersi e contribuire”. Il calendario nasce perciò con un’impronta istituzionale, ma resta “aperto all’apporto delle realtà locali, delle associazioni delle cittadine e dei cittadini”, ha aggiunto l'assessora Chiappe.

A rafforzare il legame tra cultura e sviluppo locale è l’assessore Carlo Serra. “Per tutto questo 2025 e sino a dicembre 2026 – ha spiegato il titolare dello Sviluppo economico e settori produttivi - le imprese, le attività produttive e le associazioni potranno usufruire di uno sconto del 95% sulla tariffazione per l'utilizzo del suolo pubblico nella piazza Del Carmine”. Perché, eventi come “Carmine 2025” rappresentano “una spinta alla rivitalizzazione del tessuto economico urbano”. Infatti, l’apertura e la vivacità culturale generano sempre movimento, accrescono l’attrattività turistica e creano occasioni di crescita per tutti.

Ecco la lista dettagliata degli eventi in programma per il mese di giugno:- Lunedì 9: Concerto dell’orchestra del Conservatorio di Cagliari- Mercoledì 11: Presentazione del libro “L’imprevedibile accade” di Franciscu Sedda, insieme a Maria Francesca Chiappe- Venerdì 13: Spettacolo “Dal fuoco al disarmo: il viaggio di Giovanna” organizzato da Theandric Teatro Nonviolento- Sabato 14: Torneo di pallavolo organizzato dal Gruppo sportivo Aquila- Lunedì 16: “I ritratti di donna in letteratura” tenuto da Pina Doi, con la partecipazione di Ada Lai e Gilberto Ganassi- Martedì 17: Presentazione del libro “Un amore di contrabbando” di Nicola Muscas, con la Brigata Dantesca- Venerdì 20: Evento organizzato dalla Polizia di Stato- Sabato 21: Sessione di yoga con Himalaya Yoga Shala- Lunedì 23: Reading letterario “Sanatorium”, una serie di racconti ambientati a Villa Clara presentati dall'Accademia d’Arte- Martedì 24: Presentazione del libro “Cagliari, i palazzi, le famiglie, le imprese” di Antonello Angioni, con Claudia Rabellino Becce- Venerdì 27: Label Market: mercato del vintage con musica e attività all’aperto- Sabato 28: Torneo di Tennis Tavolo organizzato dalla Federazione Tennis Tavolo- Lunedì 30: Presentazione dei libri “Assassinio a La Sapienza” di Luciano Marrocu e “Sardinia noir” di Flavio SorigaIl calendario degli eventi continuerà anche nei mesi di luglio e agosto, con ulteriori appuntamenti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

“Il 2 agosto – ha anticipato l'assessora Puddu - in occasione della Giornata europea della memoria dell'Olocausto di Rom e Sinti, l'Orchestra europea della pace farà un concerto gratuito proprio per ricordare le vittime del Porrajmos, il genocidio di Rom e Sinti perpetrato dai nazisti e dai loro alleati durante la seconda guerra mondiale”. L’evento rientra anche all’interno degli appuntamenti per “Cagliari città della pace”.

“Carmine 2025” si pone come un’opportunità unica per cittadine, cittadini, artisti e operatori culturali, di vivere e far vivere Cagliari in maniera più partecipata, nel segno dell’inclusione e della creatività.