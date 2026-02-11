Il prossimo venerdì 13 febbraio, la Sala Polivalente di Vine Lussu ospiterà alle ore 18:30 la proiezione del docu-film “Maschere di Vita – Il Respiro di Ottana”, un emozionante viaggio tra le tradizioni, i volti e i racconti della comunità di Ottana, paese nel cuore della Sardegna immerso tra le colline e le pianure in cui la Macchia mediterranea sorge tra olivastri e lentischi.

Diretto da Andrea Fanni, il film mette in luce le storie di uomini e donne che con passione custodiscono le radici culturali del paese. Tra gli intervistati Paolo Piquereddu, Bachisio Bandinu, Nicola Dessi, Paolo Lai e Angelo Denti, Danilo Puseddu, Massimo Soro e Fabio Lai, che offrono testimonianze dirette sulla vita e le tradizioni locali.

La colonna sonora originale e il sound design sono a cura di Federica Deiana, mentre la fotografia è firmata da Elvio Caria, Andrea Fanni e Davide Angioni. La sceneggiatura è stata scritta da Alessandro Gallus, con le riprese affidate agli operatori Andrea Fanni, Luca Ardu e Davide Leone, il fonico Marco Spano e Nicola Sulis, e il dronista Davide Marica. La produzione è curata da Naika Sechi, con le fotografie di Roberta D’Aprile.

“Maschere di Vita – Il Respiro di Ottana” è più di un documentario: è un ritratto autentico della comunità, delle sue tradizioni e del legame profondo con la propria terra. Un’occasione unica per riscoprire la cultura e i volti che rendono Ottana un luogo speciale.

L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di cultura, storia e cinema, per vivere insieme un’esperienza che celebra l’identità di Ottana.