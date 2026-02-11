Un impiegato dell'Anas è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, da un albero caduto sulla strada statale 129 "Trasversale Sarda" a Onifai, Nuoro.

La strada era stata chiusa al traffico a causa di un altro albero caduto a causa del forte vento al km 6,800, con il traffico deviato su percorsi alternativi, e il sorvegliante dell'Anas è stato colpito dal crollo di un secondo albero durante l'operazione di regolamentazione del traffico.

Dopo essere stato prontamente assistito dai suoi colleghi, è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del servizio medico d'urgenza 118.