A causa del maltempo previsto per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle ore 00:00 di giovedì 12 febbraio 2026 e sino alle ore 18:00 della stessa giornata per diverse zone della Sardegna, come Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Per quanto riguarda il territorio di Cagliari, l’avviso prevede rischio idrogeologico dalla mezzanotte alle ore 15:00, e rischio idraulico dalle ore 6:00 alle ore 18:00.

Resta inoltre confermato l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate fino alla mattinata di venerdì 13 febbraio.

Le raccomandazioni per Pirri

In via precauzionale, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile comunale richiama l’attenzione sulle strade della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare durante le ore di allerta: via Balilla (dalla piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere.

L’area individuata per la sosta sicura delle vetture è il parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

La Protezione Civile, inoltre, invita i cittadini alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali.