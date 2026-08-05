Maxi intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio che, dalle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, ha devastato un fienile di un’azienda agricola nella zona industriale di Tossilo, in località Cogolatzu, nel territorio di Macomer.

Sul posto gli operatori di Macomer, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza dell’area.

Il fuoco ha completamente distrutto il fienile, ma fortunatamente tutti i capi di bestiame presenti nell’azienda sono stati messi in sicurezza e sono salvi.

Nell’incendio sono andati danneggiati anche un’autovettura e un mezzo agricolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, il rogo si sarebbe presumibilmente sviluppato proprio da uno dei due veicoli.

Sul luogo dell’intervento è presente anche il funzionario di guardia del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che coordina le operazioni di soccorso. Le attività di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.