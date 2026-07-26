Sei persone ferite, tra le quali due minori. È il bilancio del grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, lungo la Strada Statale 125, tra Arzachena a Olbia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno liberato una persona rimasta intrappolata all’interno dell’auto e due minori che si trovavano all’interno del Van.

Entrambe le persone che si trovavano a bordo dell’auto sono state trasportate d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. I quattro occupanti del Van, tra i quali appunto i due minori, sono stati trasportati con l'ambulanza del 118 presso l'ospedale di Olbia. Il traffico ha subìto forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso, durate circa due ore.