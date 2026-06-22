Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Olbia, dove un incendio di sterpaglie è divampato in via dei Pini, traversa di via Veronese, all’interno del centro abitato.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni climatiche e dalla presenza di vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze dell’area interessata dal rogo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

La rapidità dell’intervento ha consentito di circoscrivere l’incendio ed evitare che il fuoco raggiungesse le abitazioni, scongiurando danni alle strutture e rischi per i residenti della zona.

A supporto delle operazioni erano presenti anche il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile.

L’intervento si è concluso con successo dopo circa un’ora, quando le fiamme sono state completamente domate e l’area messa in sicurezza.