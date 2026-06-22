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A Sassari, intorno alle 11:30, due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale sono intervenute in via Baldedda per un incendio che ha coinvolto alcune bombole di gas al primo piano di una palazzina.
I soccorritori hanno provveduto inizialmente alla messa in sicurezza dell’area interessata, per poi intervenire sulle bombole coinvolte dalle fiamme. Per evitare ulteriori rischi è stato utilizzato l’apposito kit per il travaso del GPL, così da eliminare il gas presente all’interno dei contenitori.