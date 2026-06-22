Tempio Pausania ha scelto il suo nuovo sindaco. Al termine del ballottaggio è stata eletta Gianna Masu, che diventa la prima donna sindaca nella storia della città.

Un risultato che la stessa Masu - 60 anni, dirigente comunale di Olbia - ha accolto con emozione, rivolgendo subito un pensiero ai cittadini che l’hanno sostenuta nel percorso elettorale: "Il sogno è diventato realtà. Ci abbiamo creduto insieme e abbiamo vinto tutto insieme", sono state le sue prime parole.

Per Tempio si tratta di un passaggio storico. Mai prima d’ora una donna aveva ricoperto la carica di primo cittadino: "Ho una grande responsabilità: devo portare alto la dignità e l’onore della donna. Ci siamo ripresi la città", ha dichiarato Masu.

Con lo scrutinio completato in tutte le 15 sezioni elettorali, la candidata di Con Tempio Fronte Comune ha ottenuto 4.073 voti, pari al 57,48%, superando il sindaco uscente Giannetto Addis, fermo a 3.013 voti (42,52%). Un risultato netto che consegna alla città la sua prima donna sindaca.

Tempio Pausania era l’unico comune capoluogo di provincia della Sardegna chiamato al ballottaggio perchè nessun candidato era riuscito a superare la soglia necessaria per l’elezione al primo turno nelle consultazioni del 7 e 8 giugno.

IL VIDEO - Le prime dichiarazioni di Gianna Masu e la festa

di Stefano Soro

Risultati (Fonte Eligendo)

•⁠ ⁠Gianna Masu: 4.073 voti (57,48%)

•⁠ ⁠Giannetto Addis: 3.013 voti (42,52%)

•⁠ ⁠Elettori: 11.677

•⁠ ⁠Votanti: 7.196 (61,63%)

•⁠ ⁠Schede nulle: 90

•⁠ ⁠Schede bianche: 20

•⁠ ⁠Schede contestate: 0