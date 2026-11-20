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Dieci anni di reclusione per Vincenzo Lanni, il 60enne che il 3 novembre 2025 accoltellò gravemente alla schiena una manager di Finlombarda di 43 anni mentre si stava recando al lavoro. L'aggressione era avvenuta in piazza Gae Aulenti, nel quartiere dei grattacieli di Milano.
La condanna è stata pronunciata dalla giudice per l'udienza preliminare Chiara Valori al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Riconosciuta l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, sostenuta dalla pubblico ministero Maria Cristina Ria.
La vittima era una donna a lui "sconosciuta", individuata come bersaglio "a caso", come emerso anche dalle immagini di un video relativo all'aggressione.