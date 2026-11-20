Il Comune di Cagliari cerca otto Guardie particolari giurate armate. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di otto figure da inserire nell'Area degli Operatori esperti. Tre posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e uno agli operatori volontari.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento InPa. Il termine per l'invio delle domande è fissato alle 12 del 18 dicembre 2026.

Tutte le informazioni sul concorso, compresi i requisiti richiesti e le modalità di svolgimento delle prove, sono disponibili nella pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune. Attraverso il portale è possibile accedere direttamente alla piattaforma InPa per compilare e trasmettere la candidatura, oltre a consultare le indicazioni per il pagamento della tassa di partecipazione tramite PagoPa.