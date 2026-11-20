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Phone lock to protect from cyber scam, online data fraud or identity theft. Laptop with hacker virus code in screen. Phishing, cybersecurity danger or ransomware attack. Encrypted privacy in email.
Quattordici persone indagate e sei perquisizioni eseguite in un'operazione nazionale contro un presunto sistema di truffe online. L'inchiesta, denominata “Motors Scam”, è coordinata dalla Procura di Cagliari e condotta dal Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato in Sardegna. Le contestazioni riguardano associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. Le perquisizioni hanno interessato sei persone di origine campana. Sequestrati contanti, gioielli, cellulari, sim e carte di debito intestate a terzi.
Le indagini sono partite dalla denuncia di un cittadino cagliaritano raggirato con la cosiddetta “truffa motori”, basata sulla falsa vendita di propulsori usati. Il sistema avrebbe coinvolto anche finte polizze assicurative e falsi operatori di Poste Italiane. Le vittime finora individuate in tutta Italia sono oltre 150, per un danno complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.
L'esame dei tabulati telefonici e telematici e la ricostruzione dei flussi finanziari hanno consentito agli investigatori di individuare i presunti componenti del gruppo e i rispettivi ruoli. Secondo l'ipotesi investigativa, alcuni avrebbero attirato i clienti attraverso profili social e siti creati ad hoc, altri avrebbero procurato prestanome per l'apertura dei conti correnti, mentre ulteriori soggetti si sarebbero occupati di prelevare il denaro dopo una serie di trasferimenti bancari destinati a nasconderne la provenienza.
L'analisi dei dispositivi sequestrati è ancora in corso e dovrà chiarire il numero effettivo delle vittime, i profitti e l'eventuale dimensione internazionale del raggiro. L'operazione è stata supportata da Poste Italiane attraverso le strutture di Fraud Management Security Intelligence e Antiriciclaggio.