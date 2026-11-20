Quattordici persone indagate e sei perquisizioni eseguite in un'operazione nazionale contro un presunto sistema di truffe online. L'inchiesta, denominata “Motors Scam”, è coordinata dalla Procura di Cagliari e condotta dal Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato in Sardegna. Le contestazioni riguardano associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. Le perquisizioni hanno interessato sei persone di origine campana. Sequestrati contanti, gioielli, cellulari, sim e carte di debito intestate a terzi.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un cittadino cagliaritano raggirato con la cosiddetta “truffa motori”, basata sulla falsa vendita di propulsori usati. Il sistema avrebbe coinvolto anche finte polizze assicurative e falsi operatori di Poste Italiane. Le vittime finora individuate in tutta Italia sono oltre 150, per un danno complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

L'esame dei tabulati telefonici e telematici e la ricostruzione dei flussi finanziari hanno consentito agli investigatori di individuare i presunti componenti del gruppo e i rispettivi ruoli. Secondo l'ipotesi investigativa, alcuni avrebbero attirato i clienti attraverso profili social e siti creati ad hoc, altri avrebbero procurato prestanome per l'apertura dei conti correnti, mentre ulteriori soggetti si sarebbero occupati di prelevare il denaro dopo una serie di trasferimenti bancari destinati a nasconderne la provenienza.

L'analisi dei dispositivi sequestrati è ancora in corso e dovrà chiarire il numero effettivo delle vittime, i profitti e l'eventuale dimensione internazionale del raggiro. L'operazione è stata supportata da Poste Italiane attraverso le strutture di Fraud Management Security Intelligence e Antiriciclaggio.