In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Cagliari e Sassari si preparano a una serie di iniziative di sensibilizzazione e confronto. Nel capoluogo debutta “Feminas 2026/2027”, il calendario promosso dal Comune con appuntamenti gratuiti fino al 30 giugno 2027. A Sassari, invece, il 23 novembre il Consiglio comunale si riunirà in seduta solenne a Palazzo Ducale con lo slogan “Libere!”.

A Cagliari il filo conduttore della rassegna sarà “La responsabilità della violenza: sessant’anni dal ‘no’ di Franca Viola”, simbolo di libertà e autodeterminazione. Lunedì 23 novembre sono previsti due appuntamenti: dalle 9 alle 12.30 la “Marcia del Filo Rosso”, da via Roma a piazza Garibaldi, e dalle 17 alle 19 un incontro pubblico alla Mediateca del Mediterraneo sul ruolo degli autori di violenza e della comunità. «Il Calendario Feminas rappresenta un appuntamento annuale di dialogo e riflessione condivisa, in cui è l’intera comunità ad essere protagonista attiva», spiega Chiara Cocco, presidente della Commissione Pari opportunità. L'11 dicembre spazio anche alle scuole con un incontro sulle donne nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

A Sassari la seduta solenne inizierà alle 10 con gli interventi dei rappresentanti del Centro antiviolenza, del Centro ascolto uomini maltrattanti e dei servizi antiviolenza delle forze dell'ordine. Saranno presentati dati, servizi e strumenti di supporto, compreso un QR code con i numeri di emergenza, consultabile anche in forma anonima. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e successivamente pubblicato sul sito del Comune.

Il 25 novembre Palazzo Ducale e quello della Città Metropolitana saranno illuminati di rosso, in ricordo delle vittime di femminicidio e violenza di genere.