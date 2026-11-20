Ci sono vite che non appartengono soltanto a una famiglia, ma a un paese intero. Quella di tzia Dina era una di queste.

Ilbono piange Dina Sodde, la centenaria ogliastrina, morta oggi, 20 novembre, all'età di 105 anni. Per tutti era semplicemente tzia Dina: un volto conosciuto da generazioni, una memoria vivente che aveva attraversato più di un secolo di storia dell'Ogliastra.

Poco più di un anno fa la comunità si era stretta attorno a lei per un traguardo straordinario. Era il 30 agosto 2025, e nella parrocchia di San Giovanni Battista si celebrava una messa di ringraziamento per i suoi 104 anni.

Da tempo il sacerdote le portava l'ostia ogni domenica a casa, ma quel giorno tzia Dina volle esserci di persona, seduta tra i banchi della sua chiesa, circondata dall'affetto di chi l'aveva sempre vista lì.

Fu un gesto semplice e allo stesso tempo carico di significato: una vita lunga più di cent'anni, vissuta nella fede e sostenuta dalla forza della comunità, che tornava per un giorno al centro del paese.

Oggi quella stessa comunità si ritrova a salutarla.

Con lei se ne va un pezzo di storia di Ilbono, fatta di preghiera, di saggezza e di quella pazienza antica che solo chi ha visto passare un secolo sa custodire.