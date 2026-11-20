La Banda musicale della Brigata “Sassari” ha ricevuto la cittadinanza benemerita di Villaspeciosa per i diciannove anni di partecipazione ininterrotta alle commemorazioni dei militari italiani caduti nell'attentato di Nassiriya. Un riconoscimento che premia l'impegno nel mantenere viva la memoria attraverso la musica e il legame costruito con la comunità.

La decisione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale il 16 ottobre, è stata ufficializzata durante la cerimonia per il 23° anniversario dell'attentato del 12 novembre 2003. Presenti la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, in rappresentanza del Governo, e diverse autorità civili, religiose e militari. L'onorificenza è stata consegnata al comandante della Brigata “Sassari”, generale Andrea Fraticelli, e al direttore della Banda, il sergente maggiore aiutante Andrea Cardia. Alla commemorazione ha partecipato anche una rappresentanza del 151° Reggimento fanteria “Sassari”, guidata dal colonnello Rosario Maria Simonetti.

Nelle motivazioni, il Comune ha espresso "profonda riconoscenza e ammirazione" per la "fedele e ininterrotta presenza" della formazione musicale alle celebrazioni in ricordo dei Caduti di Nassiriya e di tutte le guerre, sottolineandone l'eccellenza artistica e il valore istituzionale.

"Diciannove anni di partecipazione ininterrotta sono una testimonianza concreta di vicinanza alla comunità di Villaspeciosa e di fedeltà alla memoria dei nostri caduti - ha dichiarato Fraticelli - Questo riconoscimento valorizza la professionalità e la dedizione dei nostri musicisti, ma soprattutto il legame profondo costruito nel tempo con una comunità che continua a custodire, con sensibilità e partecipazione, il ricordo dei militari caduti a Nassiriya".